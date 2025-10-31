Cascavel - Um homem de 35 anos foi detido pela Guarda Municipal de Cascavel na tarde desta sexta-feira (31), após ameaçar e desacatar um servidor público na Secretaria de Assistência Social, localizada na região central da cidade.

De acordo com informações da Guarda Municipal, um educador social solicitou apoio após o indivíduo, que havia ido até o local em busca de atendimento, passar a ofendê-lo verbalmente. Durante o atendimento, o homem proferiu diversos palavrões, chamou o servidor de “Zé ruela” e afirmou que o pegaria “na rua”.