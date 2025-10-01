Home Policial

Helicóptero Falcão 13 auxilia PM na apreensão de eletrônicos contrabandeados em Cascavel

Foto: BPMOA
Foto: BPMOA

Cascavel - Nesta quarta-feira (1º), uma operação conjunta entre o helicóptero Falcão 13/Base Oeste e o 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de dois veículos carregados com celulares e eletrônicos na BR-277, em Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

De acordo com a Polícia Militar, a aeronave recebeu informações de que dois carros suspeitos de transportarem ilícitos seguiam pela rodovia, sentido Cascavel. As equipes identificaram um GM Meriva, de cor prata, e um GM Cobalt, branco.

Com o monitoramento aéreo, foi possível coordenar a abordagem junto às viaturas do 6º BPM. A ação ocorreu já próximo à entrada da cidade.

Durante a vistoria, os policiais constataram que os veículos estavam carregados com diversos eletrônicos. Os ocupantes dos carros e todo o material apreendido foram encaminhados à autoridade policial competente.

Fonte: BPMOA

