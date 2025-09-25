Helicóptero da PM persegue carro com celulares contrabandeados em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um veículo transportando dez celulares contrabandeados foi perseguido pelo helicóptero Falcão 13 da Polícia Militar do Paraná (PMPR) na última quarta-feira (24), em Cascavel, região Oeste do estado. A ação contou com apoio aéreo do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que acionou uma equipe terrestre do 6º Batalhão da PM para realizar a abordagem na BR-277. O carro e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

A atuação das aeronaves tem sido um diferencial no combate ao crime no Paraná. Desde 2023, quando o Governo do Paraná lançou o Projeto Falcão, com investimentos em tecnologia aérea, a Secretaria da Segurança Pública já apreendeu cerca de R$ 89,6 milhões em drogas por meio do uso de helicópteros e drones.

Entre os materiais interceptados com o apoio das aeronaves até agosto deste ano estão: 4,1 toneladas de maconha, 458 quilos de cocaína, 45 mil pacotes de cigarros, 104 mil unidades de cigarros eletrônicos, além de 6,5 mil produtos eletrônicos. Também foram apreendidos 96 veículos, 10 armas de fogo e até um helicóptero.