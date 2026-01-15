Guarda Municipal recupera bicicleta furtada em área de mata no bairro Santa Cruz

Cascavel - A Guarda Municipal de Cascavel recuperou, na tarde desta quinta-feira (15), uma bicicleta com indícios de furto durante uma ação da equipe da ROMU no bairro Santa Cruz. A ocorrência fez parte da missão Blindagem, voltada ao reforço do patrulhamento em áreas estratégicas do município.

De acordo com a Guarda Municipal, a bicicleta foi localizada em uma área de mata, ponto frequentemente utilizado por pessoas em situação de rua e para o consumo de entorpecentes. O registro do furto havia sido realizado na própria quinta-feira, o que facilitou a identificação do objeto.