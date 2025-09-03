Home Policial

Guarda Municipal localiza adolescente com registro de desaparecimento em Cascavel

Foto: Divulgação/GMC
Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (3) uma equipe da Guarda Municipal foi acionada até o Terminal de Transbordo Leste após denúncia de que adolescentes estariam fazendo uso de entorpecentes no local.

Durante a abordagem, os agentes identificaram dois indivíduos: um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 anos.

Nada de ilícito foi encontrado com a dupla. No entanto, durante a checagem dos dados, os agentes constataram que o adolescente tinha um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado no dia 18 de agosto.

O Conselho Tutelar foi acionado, e a avó do adolescente compareceu à delegacia para acompanhar os procedimentos cabíveis.

Fonte: GMC

