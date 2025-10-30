Cascavel - Uma cena inusitada marcou a Operação Blindagem realizada pela Guarda Municipal de Cascavel nesta semana. Ao verificar uma propriedade abandonada que vinha sendo utilizada irregularmente como ponto de permanência, as equipes se depararam com um verdadeiro “churrasco comunitário” organizado por pessoas em situação de rua.
No local, que estava em condições totalmente inabitáveis, havia fogo aceso e até uma costela sendo assada, em clima de confraternização. A cena chamou a atenção dos agentes pelo contraste: enquanto muitos trabalhadores se esforçam a semana inteira para garantir um pedaço de carne no fim de semana, o grupo improvisava um “evento gastronômico informal” em meio aos escombros.
Apesar do tom curioso da situação, a Guarda Municipal reforçou que a ocupação de imóveis privados sem autorização é irregular e oferece riscos tanto à segurança quanto à saúde dos ocupantes. As equipes realizaram as orientações cabíveis e encaminhamentos necessários, incluindo o direcionamento ao serviço de acolhimento municipal.
De acordo com a corporação, porém, a maioria das pessoas abordadas recusou o atendimento, o que tem sido comum em ações semelhantes realizadas em diferentes pontos da cidade.