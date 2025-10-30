Cascavel - Uma cena inusitada marcou a Operação Blindagem realizada pela Guarda Municipal de Cascavel nesta semana. Ao verificar uma propriedade abandonada que vinha sendo utilizada irregularmente como ponto de permanência, as equipes se depararam com um verdadeiro “churrasco comunitário” organizado por pessoas em situação de rua.

No local, que estava em condições totalmente inabitáveis, havia fogo aceso e até uma costela sendo assada, em clima de confraternização. A cena chamou a atenção dos agentes pelo contraste: enquanto muitos trabalhadores se esforçam a semana inteira para garantir um pedaço de carne no fim de semana, o grupo improvisava um “evento gastronômico informal” em meio aos escombros.