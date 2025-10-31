Guarda Municipal é homenageado após salvar criança de um ano em Toledo

Toledo - A sede da Secretaria de Segurança e Trânsito celebrou, na manhã desta sexta-feira (31), a homenagem ao “Policial Municipal Destaque do Mês”, evento realizado mensalmente pela Guarda Municipal (GM). O homenageado do mês de outubro foi o GM Ismael Domingues Dutra, que protagonizou um ato de salvamento a uma criança engasgada no dia 4 do mesmo mês.

Durante o evento, se fizeram presentes o vice-prefeito Lucio De Marchi; o secretário de Segurança e Trânsito, Rogerio de Lima; os vereadores Professor Oseias e Jairo Cerbarro; a secretária-geral do Sindicato dos Servidores Públicos de Toledo, Marlene da Silva; o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Toledo (Conseg), Ernani Magnabosco; o diretor de Eventos da Secretaria de Comunicação, Cicero Aparecido de Oliveira e o Coral SerEncanto, coletivo de aposentados do SerToledo, que realizou uma apresentação aos presentes na homenagem.

Homenageado

GM Dutra, que ingressou na Guarda Municipal no dia 1° de maio de 2007, recebeu um elogio individual durante a cerimônia. Segundo o documento, Dutra construiu uma carreira marcada por versatilidade e resiliência, atuando em diversos setores como o administrativo e de notificação. Dutra, ainda no início do mês de outubro, realizou um ato de coragem ao salvar uma criança de um ano de idade, que estava engasgada.