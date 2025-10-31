Guarda Municipal é homenageado após salvar criança de um ano em Toledo

Toledo - A sede da Secretaria de Segurança e Trânsito celebrou, na manhã desta sexta-feira (31), a homenagem ao “Policial Municipal Destaque do Mês”, evento realizado mensalmente pela Guarda Municipal (GM). O homenageado do mês de outubro foi o GM Ismael Domingues Dutra, que protagonizou um ato de salvamento a uma criança engasgada no dia 4 do mesmo mês.
Durante o evento, se fizeram presentes o vice-prefeito Lucio De Marchi; o secretário de Segurança e Trânsito, Rogerio de Lima; os vereadores Professor Oseias e Jairo Cerbarro; a secretária-geral do Sindicato dos Servidores Públicos de Toledo, Marlene da Silva; o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Toledo (Conseg), Ernani Magnabosco; o diretor de Eventos da Secretaria de Comunicação, Cicero Aparecido de Oliveira e o Coral SerEncanto, coletivo de aposentados do SerToledo, que realizou uma apresentação aos presentes na homenagem.
Homenageado
GM Dutra, que ingressou na Guarda Municipal no dia 1° de maio de 2007, recebeu um elogio individual durante a cerimônia. Segundo o documento, Dutra construiu uma carreira marcada por versatilidade e resiliência, atuando em diversos setores como o administrativo e de notificação. Dutra, ainda no início do mês de outubro, realizou um ato de coragem ao salvar uma criança de um ano de idade, que estava engasgada.
“Durante o serviço, o guarda foi procurado por uma família desesperada, trazendo em seus braços um bebê engasgado. Com prontidão e preparo técnico o GM Dutra realizou a manobra de Heimlich, o que desobstruiu as vias respiratórias da criança, salvando a sua vida. Foi um ato de bravura, sensibilidade e profissionalismo do servidor”, discursou o secretário de Segurança e Trânsito, Rogério de Lima.
O vice-prefeito Lucio de Marchi também parabenizou o GM Dutra e toda a corporação da Guarda Municipal:
“como é bom chegarmos ao final do mês com o sentimento de dever cumprido, com o sentimento de que estamos homenageando e incentivando mais ações honrosas e corajosas como essa do guarda Ismael Domingues Dutra. Parabéns pelo ato de bravura, parabéns a todos da Guarda por estarem realizando um trabalho constante”, comentou.
Fonte: Prefeitura de Toledo