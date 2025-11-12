Cascavel - A Secretaria de Segurança Pública de Cascavel esclareceu, na tarde desta quarta-feira (12), a prisão de um agente da Guarda Municipal, detido no início da manhã pelo crime de peculato. O caso foi detalhado em entrevista coletiva concedida pelo secretário da pasta, coronel Lee.

De acordo com as informações, o agente, de aproximadamente 34 anos e com cinco anos de atuação na corporação, foi flagrado com 10 mil dólares em espécie que haviam desaparecido durante uma abordagem realizada por volta das 4h30 na BR-277, nas proximidades do bairro Cascavel Velho. A quantia pertencia ao motorista abordado, um arquiteto que atua em obras no Paraguai.

Após o término da fiscalização, o homem percebeu o sumiço do dinheiro e procurou a Secretaria de Segurança Pública cerca de meia hora depois, por volta das 5h, apresentando documentos que comprovaram a origem legal da quantia.

“É um arquiteto que tem alguns negócios no Paraguai e estava transportando esse dinheiro. Fizemos todo o levantamento, acionamos a gerência geral da Guarda Municipal, a corregedoria, e seguramos todo o efetivo que estava saindo de serviço”, explicou o coronel Lee.

Durante a verificação interna, o montante foi encontrado no bolso do agente, que confessou o crime. Segundo o secretário, o servidor atuou sozinho na ação.