Guarda Municipal celebra 11 anos de atuação em Cascavel e inicia formação de nova turma

Cascavel - A segurança pública de Cascavel ganhou um reforço. Hoje (4), 26 alunos da Guarda Municipal de Cascavel (GM) e oito Guardas Civis Patrimoniais (GCP) deram início à preparação para atuar em defesa do cidadão cascavelense. A aula inaugural da GM e o início do treinamento dos GCPs, turmas de 2026, também marcaram a comemoração dos 11 anos da Guarda Municipal de Cascavel, criada oficialmente em 2 de fevereiro de 2015.

Durante a solenidade realizada no auditório da Prefeitura, o prefeito Renato Silva destacou a trajetória da corporação ao longo da última década.

“Neste período, nossa Guarda vem construindo uma história marcada pela dedicação, capacidade operacional e humana, pela qualificação permanente e pelo compromisso com a segurança pública do município. Temos muito a comemorar e, hoje, com esses novos homens e mulheres aqui nesta aula inaugural, Cascavel só tem a celebrar, pois garantir a segurança da nossa comunidade é nosso dever, nossa missão”.

Renato Silva ressaltou ainda que, ao longo desses anos, a Guarda Municipal se consolidou como órgão responsável pela preservação da ordem pública e pelo enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, a atuação ocorre de forma contínua no território urbano e rural, com emprego regular de efetivo, viaturas e recursos tecnológicos.

O Curso de Formação da Guarda Municipal terá duração de seis meses e caráter técnico-profissionalizante. A capacitação contempla módulos teóricos e práticos, como procedimentos operacionais, instrução de tiro, defesa pessoal, direção defensiva, primeiros socorros, legislação aplicada e direitos humanos.



De acordo com o secretário de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, Coronel Lee, a formação é essencial para preparar os novos agentes para os desafios da função.