Guarda Municipal celebra 11 anos de atuação em Cascavel e inicia formação de nova turma

Cascavel - A segurança pública de Cascavel ganhou um reforço. Hoje (4), 26 alunos da Guarda Municipal de Cascavel (GM) e oito Guardas Civis Patrimoniais (GCP) deram início à preparação para atuar em defesa do cidadão cascavelense. A aula inaugural da GM e o início do treinamento dos GCPs, turmas de 2026, também marcaram a comemoração dos 11 anos da Guarda Municipal de Cascavel, criada oficialmente em 2 de fevereiro de 2015.
Durante a solenidade realizada no auditório da Prefeitura, o prefeito Renato Silva destacou a trajetória da corporação ao longo da última década.
“Neste período, nossa Guarda vem construindo uma história marcada pela dedicação, capacidade operacional e humana, pela qualificação permanente e pelo compromisso com a segurança pública do município. Temos muito a comemorar e, hoje, com esses novos homens e mulheres aqui nesta aula inaugural, Cascavel só tem a celebrar, pois garantir a segurança da nossa comunidade é nosso dever, nossa missão”.
Renato Silva ressaltou ainda que, ao longo desses anos, a Guarda Municipal se consolidou como órgão responsável pela preservação da ordem pública e pelo enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, a atuação ocorre de forma contínua no território urbano e rural, com emprego regular de efetivo, viaturas e recursos tecnológicos.
O Curso de Formação da Guarda Municipal terá duração de seis meses e caráter técnico-profissionalizante. A capacitação contempla módulos teóricos e práticos, como procedimentos operacionais, instrução de tiro, defesa pessoal, direção defensiva, primeiros socorros, legislação aplicada e direitos humanos.
De acordo com o secretário de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, Coronel Lee, a formação é essencial para preparar os novos agentes para os desafios da função.
“Esses homens e mulheres vêm para encorpar nossa segurança. Temos a responsabilidade de prepará-los para o cumprimento da lei e da ordem. Eles precisam estar prontos para todas as situações cotidianas que enfrentarão no exercício de suas funções, e este curso oferece a formação e a direção necessárias para atuar junto à comunidade, dando a resposta esperada pela sociedade”.
Formação e qualificação permanente
Os novos alunos da Guarda Municipal serão atendidos pelo Núcleo de Ensino da Guarda Municipal de Cascavel, unidade permanente responsável pela formação, capacitação continuada e aperfeiçoamento dos servidores. O núcleo conta com instrutores da própria corporação, todos com experiência operacional e formação reconhecida.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública é o órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução das políticas públicas de segurança municipal, abrangendo a Guarda Municipal, a Guarda Civil Patrimonial, os núcleos especializados, a gestão de convênios, a formação profissional e a integração com o Sistema Único de Segurança Pública.
Para os alunos, o início da formação representa a realização de um sonho. “Estar aqui hoje é a concretização de um objetivo. Estudei, me preparei para servir a comunidade e quero servir Cascavel”, disse Mariana Branchi, guarda civil patrimonial.
Fonte: Secom