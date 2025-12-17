Cascavel e Paraná - Na madrugada desta quarta-feira (17), uma ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Brasília, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O caso ocorreu na Rua Vinicius de Morais e foi atendido pela Guarda Municipal, sendo enquadrado na Lei Maria da Penha.

A vítima é uma mulher grávida de oito meses, agredida fisicamente pelo marido de 35 anos, com quem reside no imóvel de um familiar do agressor. No momento da agressão, a filha do casal, menor de idade, estava presente, mas não foi atingida. A mulher sofreu uma pancada no abdômen e, devido à gestação avançada, foi encaminhada ao Hospital Universitário para avaliação e acompanhamento médico especializado.