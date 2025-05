Grave capotamento mata uma pessoa e deixa mais três em estado grave e uma ferida

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta, mais três gravemente feridas e uma quinta com ferimentos moderados, uma na madrugada desse domingo (25), por volta das 4h40. De acordo com informações da Polícia Militar que atendeu o sinistro, uma testemunha que presenciou o acidente relatou que o veículo Renault/Logan transitava pela rua Ipanema sentido PRC-467 em alta velocidade, quando no cruzamento com a Rua Ásia perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência, rodando na sequência na pista.

Socorristas do Siate fizeram o atendimento ao acidente e ainda no local confirmaram o óbito, Ao lado do veículo foi encontrado um copo e uma garrafa de vinho. Uma das vítimas relatou que estavam no centro realizando consumo de bebida alcoólica. Não foi possível identificar a vítima fatal, nem as passageiras que foram encaminhadas ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).