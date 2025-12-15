GPOM recupera veículo com registro de apropriação indébita na BR-277, em Cascavel

Cascavel - Uma equipe do GPOM (Grupamento de Patrulhamento Ostensivo com Motos) da Guarda Municipal de Cascavel recuperou, na tarde desta segunda-feira (15), um veículo com registro de apropriação indébita durante abordagem na BR-277.
De acordo com as informações repassadas pela Guarda Municipal, os agentes se deslocavam para a delegacia quando abordaram um Chevrolet Onix, de cor azul, que vinha de Foz do Iguaçu e passaria por Cascavel. A ação contou com apoio do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas).
Após a verificação, foi constatado que o automóvel possuía registro de apropriação indébita, feito por uma locadora de veículos, com ocorrência registrada no mês de dezembro de 2024.
Dois homens, de 27 e 36 anos, que estavam no veículo, foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. O carro foi apreendido e ficou à disposição da autoridade policial.