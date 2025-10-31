Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta semana a promoção de 300 servidores da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O decreto nº 11.681/2025 beneficia, com aumento de remuneração, 164 agentes de polícia judiciária, 131 delegados de polícia e 5 papiloscopistas policiais, todos do Quadro Próprio da Polícia Civil (QPPC).

O impacto mensal da medida é de R$ 361.072,51 a partir da folha de pagamentos de novembro. Esta é a segunda promoção de 2025. Em junho, foi anunciada uma das maiores promoções da história da corporação, com 2.118 profissionais beneficiados.

Com investigações eficientes que previnem o cometimento de crimes ou que aumentam o índice de solução dos casos, os policiais civis têm um papel fundamental no combate à criminalidade do Estado. Em 2023, a PCPR atingiu um índice de solução de homicídios de 83%, valor que foi superado no ano seguinte, chegando a marca histórica de 97%.

O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, lembrou que desde 2019 a Polícia Civil do Paraná vem ampliando a sua capacidade investigativa e entregando agilidade, eficiência e respostas à população. Para ele, isso é reflexo de uma instituição valorizada e com profissionais motivados.