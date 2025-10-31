Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta semana a promoção de 300 servidores da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O decreto nº 11.681/2025 beneficia, com aumento de remuneração, 164 agentes de polícia judiciária, 131 delegados de polícia e 5 papiloscopistas policiais, todos do Quadro Próprio da Polícia Civil (QPPC).
O impacto mensal da medida é de R$ 361.072,51 a partir da folha de pagamentos de novembro. Esta é a segunda promoção de 2025. Em junho, foi anunciada uma das maiores promoções da história da corporação, com 2.118 profissionais beneficiados.
Com investigações eficientes que previnem o cometimento de crimes ou que aumentam o índice de solução dos casos, os policiais civis têm um papel fundamental no combate à criminalidade do Estado. Em 2023, a PCPR atingiu um índice de solução de homicídios de 83%, valor que foi superado no ano seguinte, chegando a marca histórica de 97%.
O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, lembrou que desde 2019 a Polícia Civil do Paraná vem ampliando a sua capacidade investigativa e entregando agilidade, eficiência e respostas à população. Para ele, isso é reflexo de uma instituição valorizada e com profissionais motivados.
“Nossos policiais têm à disposição o que há de melhor no mundo em termos de tecnologia e estrutura para trabalhar. Esses investimentos, somados à valorização da carreira e à contratação de mais profissionais a cada ano, levam a Polícia Civil a entregar índices de solução de crimes que são referência para todo o País.”
NOVOS INVESTIMENTOS
Em 2025, o Governo do Estado contratou 686 novos policiais civis. No mês de agosto, 560 novos servidores tomaram posse e iniciaram o curso de formação, marcando a maior contratação da história da PCPR. Antes deles, em janeiro, 126 policiais foram incorporados e em maio passaram a atuar em comarcas de todo o Paraná.
O impacto financeiro estimado com as contratações em 2025 é de cerca de R$ 43,9 milhões, sendo que o custo anual será de R$ 108,6 milhões. O investimento é possível graças ao bom momento econômico do Estado que possibilitou que o orçamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) quase dobrasse, saindo de R$ 3,8 bilhões para R$ 7 bilhões neste ano.
Até então, a maior contratação para a PCPR havia sido em 2022, quando 400 agentes tomaram posse, o que garantiu a presença de delegados em todas as 161 comarcas do Estado. Durante toda a gestão do governador Ratinho Junior, iniciada em 2019, foram incorporados 1.624 novos policiais civis, sendo 1.217 agentes de polícia judiciária, 285 delegados e 122 papiloscopistas.
Investimentos
Além dos novos profissionais, o Governo do Estado tem investido em equipamentos de ponta para as forças de segurança. Em fevereiro, a PCPR recebeu 27 aparelhos de última geração para a detecção de impressões digitais em cenas de crime, facilitando o processo de esclarecimento dos casos. Adquiridos por R$ 11,4 milhões, eles garantem o que há de mais moderno no mundo neste segmento, colocando os policiais civis do Paraná na vanguarda desse tipo de perícia em nível nacional.
Em setembro, foram destinados R$ 116 milhões em equipamentos para ampliar a capacidade operacional e modernizar a segurança pública. Na ocasião, a Polícia Civil recebeu três sistemas de captação de imagens através de paredes, 45 óculos de visão noturna, uma caixa de ajuste de foco, 45 identificadores de tropas, 79 magnificadores e 79 designadores laser. Os equipamentos serão empregados em operações especiais e de alto risco.
Fonte: AEN