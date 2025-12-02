Cascavel e Paraná - A Guarda Municipal de Cascavel divulgou nesta terça-feira (2) imagens de uma operação que resultou na detenção de dois suspeitos de furto e posse de drogas na Rua Orlando Silva, bairro Floresta. A ação começou após familiares de uma vítima relatarem que seu cartão de crédito havia sido usado em tentativas de compras recusadas em estabelecimentos da região do Cascavel Velho. Câmeras de um desses locais registraram dois homens com roupas características, permitindo a identificação dos suspeitos.

Com base nesses registros, a equipe localizou uma residência indicada como ponto onde um dos suspeitos estaria. Ao se aproximarem, os guardas visualizaram um grupo na varanda, e alguns tentaram entrar rapidamente no imóvel. Durante a revista, foram encontrados dinheiro, o cartão de crédito furtado, uma pequena porção de maconha, celular e tornozeleira eletrônica. Com autorização, os agentes verificaram o imóvel, que possui três residências, todas desocupadas no momento.

Apreensão e Detenção

No terreno, foram localizadas porções de cocaína, vestígios de fracionamento de drogas e diversos objetos possivelmente relacionados a receptação. Em uma das residências, outro suspeito foi encontrado com roupas iguais às registradas nas câmeras, portando dinheiro, crack e um celular. As demais pessoas presentes foram identificadas, mas nada irregular foi localizado com elas.