GM apreende mounjaro e outras mercadorias de descaminho na Rodoviária de Cascavel

Cascavel - A Guarda Municipal de Cascavel apreendeu, na tarde desta quinta-feira (4), diversas mercadorias de descaminho durante uma ação do GPOM (Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos) na rodoviária do município.

Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento quando avistaram um casal que, ao perceber a aproximação da equipe, tentou caminhar rapidamente para o sentido oposto. Diante da atitude suspeita, os dois — um homem de 51 anos e uma mulher de 60 — foram abordados.

Durante a inspeção nas bagagens, a GM encontrou vários produtos trazidos irregularmente do Paraguai. Entre os itens apreendidos estavam drones, perfumes, relógios, materiais de pesca e medicamentos utilizados para emagrecimento, o mounjaro.