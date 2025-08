GDE recupera objetos furtados de residência e prende três homens por furto e receptação

Cascavel - Na tarde de ontem (04), equipes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel recuperaram diversos objetos furtados e efetuaram a prisão de três homens envolvidos em crimes patrimoniais na cidade.

A ação teve início após o registro de um furto ocorrido na data de ontem a uma residência localizada no bairro Parque São Paulo, onde a vítima relatou que sua casa havia sido invadida e foram levados um televisor Samsung de 40 polegadas, joias, semijoias, uma sapatilha da marca Melissa e um cartão bancário.

Investigação

Durante as diligências, os policiais identificaram o autor do furto e o localizaram em uma residência no mesmo bairro. Embora o televisor já tivesse sido vendido, o indivíduo ainda estava na posse de parte das semijoias e da sapatilha da vítima, que foram prontamente reconhecidas. No local, outro homem também foi abordado e, com ele, os policiais encontraram uma caixa de som da marca JBL, a qual havia sido furtada no sábado (02) de outra residência situada no mesmo lote.

Prosseguindo com as investigações, a equipe localizou o indivíduo que havia adquirido o televisor. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. O comprador, que não teve participação direta no furto, foi ouvido e liberado. Já o homem que intermediou a venda do objeto foi preso em flagrante pelo crime de receptação.