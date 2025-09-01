GDE de Cascavel ultrapassa marca de 300 prisões em 2025

Cascavel - A Polícia Civil, por meio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, já realizou 301 prisões somente em 2025, até o mês de agosto. O número é expressivo e já supera os totais registrados nos anos de 2020 (284), 2021 (269), 2022 (265) e 2023 (231).

O volume de prisões demonstra a intensificação do trabalho do GDE no enfrentamento à criminalidade, com destaque para os meses de abril (51 prisões), maio (47) e março (46), que registraram os maiores índices neste ano.

As ações resultaram em detenções por diferentes tipos de crimes, incluindo tráfico de drogas, furtos, roubos e cumprimento de mandados judiciais.