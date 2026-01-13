Cascavel - Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais (GDE) cumpriram, na manhã desta terça-feira (13), um mandado de prisão em aberto durante diligências realizadas na Praça da Bíblia, no Centro de Cascavel.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado durante abordagens de rotina e, após consulta aos sistemas, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais. A ordem judicial refere-se a uma condenação pelo crime de furto, com pena remanescente de 8 anos e 2 meses de reclusão.