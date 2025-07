Furtos e roubos de celulares caem 21% no Paraná; recuperações aumentam 50%

Outro dado analisado pelo Anuário diz respeito à quantidade de celulares recuperados pelas forças de segurança, com crescimento de 49,7%. Foram 1.711 aparelhos devolvidos aos seus donos em 2024, contra 1.136 em 2023. Foi o 4º maior avanço do País na taxa de devolução, atrás de Santa Catarina (132,6%), Acre (67,9%) e Rondônia (59,1%), e empatado com Roraima.

Quando isolado o crime de roubo, a redução é ainda maior, de 22,1% entre 2023 e 2024, caindo de 12.038 para 9.432. A taxa desse tipo de ocorrência diminuiu de 102,4/100 mil habitantes para 79,8/100 mil habitantes. No Brasil, a taxa é mais que o dobro do Paraná, de 176,3 a cada 100 mil habitantes.

Se considerado somente o crime de furto de celulares (quando a ação não envolve violência), o número de ocorrências reduziu 20,5%, passando de 28.685 em 2023 para 22.936 em 2024. Foi a segunda maior redução no País, atrás apenas de Goiás, com -24,5%. Esse resultado fez com que a taxa a cada 100 mil habitantes passasse de 244 para 194 no Estado.

Com a redução no número de ocorrências envolvendo celulares, a taxa no Paraná a cada 100 mil habitantes passou de 346,5 para 273,7. No País, esse índice é de 400,2. O Estado só ficou atrás de Piauí (-29,7%), Goiás (-26,6%) e Roraima (-22,3%) em relação às maiores diminuições nos números de furtos e roubos entre um ano e outro da análise.

Paraná - O Paraná registrou a 4ª maior queda do País no número de furtos e roubos a celulares em 2024, na comparação com 2023. Segundo o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública , divulgado na última semana, a redução foi de 21% na soma dos dois tipos de crime, passando de 40.723 para 32.368 em números absolutos. O Estado também obteve a 4º maior variação no número de aparelhos recuperados pelas forças de segurança.

“Esse resultado é reflexo direto dos investimentos em tecnologia, infraestrutura e planejamento, somados a uma integração plena e eficiente entre as nossas polícias, que hoje atuam de forma coordenada e estratégica. A recuperação de celulares é apenas um dos muitos exemplos de como esse modelo impacta positivamente a vida da população”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

HOMICÍDIOS, ROUBOS E DROGAS

Dados do 19º Anuário de Segurança Pública também mostram que homicídios dolosos caíram 10% e o número de roubos reduziu 23,7% no Paraná em 2024, em relação a 2023. O Paraná não tem nenhum município entre os mais violentos do País e está entre os seis com as menores taxas de mortes violentas intencionais, acima da média nacional.

Outro destaque é o volume de apreensão de drogas, com o Paraná responsável por mais de um terço de todos os entorpecentes retirados de circulação no Brasil no ano passado. O Estado respondeu por 36,5% das apreensões de maconha e cocaína no País em 2024. Foram 769,4 mil kg (769 toneladas) apreendidos, tanto pelas forças de segurança estaduais (Polícia Militar e Polícia Civil), quanto pelas forças federais. Em todo o País foram retiradas de circulação cerca de 2,1 milhões de quilos de drogas.

ORIENTAÇÃO

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta as vítimas de furto e roubo de celulares a registrarem Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima. Em casos de furtos, a ocorrência pode ser registrada pelo site da PCPR. É importante informar o IMEI do aparelho no momento da confecção do BO, dado essencial para o rastreamento dos aparelhos. O código pode ser localizado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou nos dados da conta do Google ou do iOS vinculada.

Fonte: AEN