Fuga alucinante! Vídeo mostra perseguição na BR-277 em Cascavel

Cascavel - Na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 200 quilos de maconha na BR-277, em Cascavel, após uma perseguição. Assista o vídeo abaixo:
Os policiais deram ordem de parada a um veículo Ford Fiesta, que desobedeceu à determinação, acessou o acostamento e acelerou, dando início a um acompanhamento tático pela rodovia.
A perseguição se estendeu por cerca de 4 quilômetros, durante os quais o motorista realizou diversas manobras perigosas.
Ao entrar na marginal da rodovia, o condutor perdeu o controle da direção, rodou sobre a pista e foi obrigado a parar o automóvel.
Em seguida, abandonou o carro e fugiu a pé para uma área de vegetação próxima, não sendo localizado até o momento. No interior do veículo, os policiais encontraram os tabletes de maconha, totalizando 200 kg.
O carro e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.
Fonte: PRF