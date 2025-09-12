Fuga alucinante! Vídeo mostra perseguição na BR-277 em Cascavel

Cascavel - Na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 200 quilos de maconha na BR-277, em Cascavel, após uma perseguição. Assista o vídeo abaixo:

Os policiais deram ordem de parada a um veículo Ford Fiesta, que desobedeceu à determinação, acessou o acostamento e acelerou, dando início a um acompanhamento tático pela rodovia.

A perseguição se estendeu por cerca de 4 quilômetros, durante os quais o motorista realizou diversas manobras perigosas.

Ao entrar na marginal da rodovia, o condutor perdeu o controle da direção, rodou sobre a pista e foi obrigado a parar o automóvel.