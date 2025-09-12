Home Policial

Fuga alucinante! Vídeo mostra perseguição na BR-277 em Cascavel

Foto: Reprodução

Cascavel - Na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 200 quilos de maconha na BR-277, em Cascavel, após uma perseguição. Assista o vídeo abaixo:

Os policiais deram ordem de parada a um veículo Ford Fiesta, que desobedeceu à determinação, acessou o acostamento e acelerou, dando início a um acompanhamento tático pela rodovia.

A perseguição se estendeu por cerca de 4 quilômetros, durante os quais o motorista realizou diversas manobras perigosas.

Ao entrar na marginal da rodovia, o condutor perdeu o controle da direção, rodou sobre a pista e foi obrigado a parar o automóvel.

Em seguida, abandonou o carro e fugiu a pé para uma área de vegetação próxima, não sendo localizado até o momento. No interior do veículo, os policiais encontraram os tabletes de maconha, totalizando 200 kg.

O carro e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

