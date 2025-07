Foz do Iguaçu: Operação policial resulta na apreensão de 732 Kg de maconha

Foz do Iguaçu e Paraná - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Federal (PF) resultou na prisão de dois homens, de 36 e 37 anos, e na apreensão de 732,4 quilos de maconha. O flagrante ocorreu nesta terça-feira (29), em um porto clandestino em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

No âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, as equipes realizavam um patrulhamento às margens do Rio Paraná quando avistaram dois homens saindo de uma área de mata, na região conhecida como Porto do Queijo. Durante a abordagem, foi encontrado um rádio comunicador com um dos suspeitos.

Ao serem questionados, um dos suspeitos informou que estaria no local para pescar, mas não portava nenhum equipamento para a atividade. Durante as diligências, as equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron/PMPR), Centro de Operações Policiais Especiais (COPE/PCPR) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM/PF) realizaram buscas nas proximidades e localizaram, a poucos metros do caminho, diversos fardos de maconha.

Interrogados novamente, os dois homens confessaram que trabalhavam no carregamento da droga. A apreensão representa um prejuízo estimado de R$ 1,4 milhão para o crime organizado.