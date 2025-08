Forças de segurança flagram depósito ilegal com mais de R$ 1 milhão em celulares descaminhados

São Miguel do Iguaçu - Em ação conjunta realizada na manhã desta quarta-feira (6), servidores da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, da Delegacia da Receita Federal em Cascavel, da Polícia Federal em Cascavel e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) localizaram um depósito de celulares introduzidos ilegalmente no país. A ocorrência se deu em uma residência no perímetro urbano de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A apreensão foi resultado de uma abordagem de rotina, após os agentes identificarem movimentação suspeita no local. Durante a vistoria, foram encontrados centenas de smartphones escondidos no interior da casa e em veículos. O valor total das mercadorias foi estimado em valor aproximado de R$1,5 milhão.

Os responsáveis pelas mercadorias foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Os veículos e as mercadorias apreendidas foram levados para a Alfândega da Receita Federal, onde serão realizados os procedimentos legais.