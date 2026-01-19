Paraná - Em 2025, a atuação coordenada das forças de segurança do Paraná, com o apoio estratégico de cães policiais, retirou de circulação quase 150 toneladas de drogas, um aumento de 160,8% em relação a 2024. A integração entre a Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), da Polícia Militar, e o Núcleo de Operações com Cães (NOC), da Polícia Civil, resultou na apreensão unificada de 149,8 toneladas de entorpecentes — incluindo maconha, cocaína, haxixe e skank — superando as 57,4 toneladas do ano anterior. Ao todo, as operações integradas levaram à prisão de 2.056 pessoas, 12,7% a mais que em 2024.

Os resultados por tipo de droga mostram saltos expressivos. A maconha passou de 56 toneladas para 145,4 toneladas (+159,5%). A cocaína apreendida atingiu 2,7 toneladas (+128,3%). O haxixe teve aumento de 720,1%, chegando a 1,4 tonelada, e o skank subiu 838,1%, totalizando 203 kg.

Além das drogas, as equipes K9 participaram da retirada de ilícitos das ruas, com a apreensão de 456 armas (+97,4%) e 6.436 munições (+29,2%) em 2025. O emprego de cães também foi determinante para fortalecer a segurança nas estradas e no cumprimento de mandados.

Declarações Oficiais

O capitão Marcelo Hoiser, comandante da CIOC, destacou o vínculo entre cães e policiais: “São dois guardiões movidos pelo mesmo propósito: proteger. Entre o instinto e a disciplina, forma-se um elo que supera a coleira e a farda, sustentado pela lealdade e pela vida compartilhada. Essas apreensões mostram o impacto direto do faro canino no combate ao tráfico no Paraná”.

Para a delegada Ana Cristina Ferreira, chefe da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), o emprego dos cães de faro resulta de treinamento técnico rigoroso e protocolos padronizados. “Essa atuação especializada aumenta a eficiência das ações de segurança e consolida a cinotecnia como ferramenta estratégica no combate ao tráfico”, afirmou.