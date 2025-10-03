Foragido por tentativa de sequestro em Cascavel é capturado em Ciudad del Este

O venezuelano Dimas Manuel Cardozo Orozco, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (3) em Ciudad del Este, no Paraguai. Ele é acusado de tentar sequestrar uma adolescente de 15 anos em Cascavel, no Oeste do Paraná. A prisão aconteceu durante a Operação Amanecer PY, conduzida pelo Comando Tripartito da polícia paraguaia.

Segundo as autoridades, o suspeito usava o nome falso de Eduardo Diaz enquanto estava no Brasil. Ele é investigado por sequestro e cárcere privado, ocorridos em 29 de setembro. A Justiça de Cascavel expediu um mandado de prisão temporária contra ele.

O crime foi registrado no dia 3 de outubro. A jovem seguia para a escola pela Rua Sevilha quando foi abordada por Cardozo Orozco, armado com um revólver prateado. Ela foi ameaçada e agredida, mas conseguiu escapar, dando início à investigação.