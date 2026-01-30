Cascavel e Paraná - Uma ação de fiscalização de trânsito foi realizada pelo Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar na quinta-feira (29), na região Centro/Norte de Cascavel. A operação teve como objetivo coibir infrações e veículos em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante o patrulhamento no bairro Interlagos, na Rua Orestes Kolman, os policiais abordaram um veículo Corsa. Na verificação, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de o veículo apresentar débitos pendentes e estar em mau estado de conservação.

Fiscalização de Trânsito em Cascavel

Diante das irregularidades, o automóvel foi recolhido ao pátio por meio de guincho, e o condutor recebeu as devidas orientações. Outros veículos também foram abordados ao longo da fiscalização e autuados por infrações diversas.