Feminicídio seguido de suicídio é registrado em Cascavel; casal vivia junto há dois meses

Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (29), um caso de feminicídio seguido de ato extremo contra a própria vida foi registrado, no Jardim Clarito, em Cascavel. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de agressão em uma residência na Avenida Pintassilgo. Ao chegar ao local, a equipe encontrou duas pessoas mortas.

De acordo com informações preliminares, uma mulher de 48 anos foi localizada sem vida dentro do imóvel, com diversas perfurações por faca na região da cabeça e do tórax. O ambiente apresentava sinais de luta e grande quantidade de sangue.

Em outro cômodo da casa, um homem de 45 anos foi encontrado sem vida. As autoridades acreditam que ele tenha matado a companheira e, em seguida, cometido um ato extremo contra a própria vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar os óbitos.