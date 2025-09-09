Ex-policial militar condenado por vários roubos no interior do Paraná é preso

Cascavel - Na manhã desta terça-feira (09), a equipe de investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel/PR localizou e prendeu Chastine José Furtado Nobre, de 57 anos, condenado por roubo (art. 157, §2º do Código Penal). Ele foi detido na Rua Paraná, no Centro de Cascavel.

Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça Federal de Ponta Grossa/PR, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, com pena fixada em 7 anos, 4 meses e 20 dias em regime fechado.

Ex-policial militar, Nobre construiu ao longo das últimas três décadas a reputação de assaltante contumaz, acumulando condenações por roubos em seis cidades do interior do Paraná. Ao todo, cumpriu mais de 20 anos de pena, tendo sido colocado em liberdade em julho de 2020 após progressão de regime.