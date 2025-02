Estado reforça policiamento em Londrina após atos de violência

Londrina - O Governo do Estado enviou tropas especiais das forças de segurança pública para Londrina para reforçar a proteção à população após a ocorrência de manifestações violentas na cidade na noite de segunda-feira (17). Logo após os acontecimentos, que envolveram o apedrejamento de veículos e a queima de um ônibus, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou a prisão de quatro pessoas em flagrante. Enquanto isso, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou diversas pessoas envolvidas nos ataques.

Desde a manhã desta terça-feira (18), o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, está em Londrina. Ele viajou junto com o comandante-geral da PMPR, Coronel Jefferson Silva, e o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach. Eles foram para coordenar as ações policiais na cidade.

Monitoramento

Além do reforço no efetivo das forças de segurança, drones especiais usados pelas polícias estaduais estão sendo utilizados para monitoramento e identificação dos demais suspeitos. Paralelamente, a Polícia Penal do Paraná (PPPR) está monitorando a situação de detentos que utilizam tornozeleira eletrônica e que estiveram na região onde os ataques foram cometidos.

Segundo o secretário da Segurança Pública, os policiais estaduais atuaram com cautela desde o início das manifestações. No entanto, precisaram agir a partir do momento em que elas se tornaram violentas.

“Desde o primeiro momento foi garantido o direito de manifestação das pessoas de forma pacífica, mas com o passar dos dias presumimos que algumas pessoas envolvidas em outros crimes se aproveitaram da situação para tentar gerar um caos na cidade” comentou Teixeira.

A Polícia Militar já elaborou um plano de operação para os próximos dias. O reforço no efetivo deverá permanecer na cidade pelo tempo que for necessário.