Encomenda via Correios com R$ 1 mil em notas faltas é interceptada pela Polícia Federal com apoio da PM

Cascavel - Na tarde desta sexta-feira (12/09), a Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar apreendeu uma encomenda encaminhada via Correios contendo cédulas falsas, totalizando R$ 1.000,00.

A ação ocorreu durante fiscalização de rotina e resultou na prisão em flagrante do destinatário do pacote, que responderá pelo crime de moeda falsa, previsto no Artigo 289, §1º, do Código Penal.

Combate à Falsificação de Moeda

A prática criminosa, que envolve a comercialização de cédulas falsas pela internet e o envio por serviços postais, tem sido identificada em redes sociais e aplicativos de mensagens.