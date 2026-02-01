Em Toledo, ação integrada apreende van carregada com cigarros contrabandeados

Toledo - Na manhã deste domingo (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Agência Local de Inteligência do 19º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (19º BPM), apreendeu uma van carregada com aproximadamente 75 mil maços de cigarros contrabandeados, no município de Toledo.

As equipes realizavam patrulhamento pela região rural da cidade quando avistaram uma van branca acessando uma estrada de chão. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor entrou em uma propriedade rural e abandonou o veículo, fugindo a pé.

Durante a verificação, os policiais constataram que a van estava completamente carregada com cigarros de origem estrangeira. Apesar das buscas realizadas na região, o motorista não foi localizado.