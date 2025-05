Em iniciativa inédita, PCPR devolverá 160 celulares recuperados em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) devolverá 160 celulares que foram furtados ou roubados em Cascavel , no Oeste do Estado. Um evento reunirá as vítimas para a restituição dos aparelhos nesta segunda-feira (5), às 19h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. A iniciativa, inédita no Paraná , faz parte do Projeto Recuperacel .

O evento desta segunda-feira contará com a presença de autoridades, em especial do delegado Matheus Zanatta, chefe da Superintendência de Operações Integradas do Estado do Piauí. Ele foi o idealizador do modelo de recuperação de celulares adotado como referência nacional que serviu de base para o projeto no Paraná.

Orientação

A PCPR destaca que foi possível recuperar os celulares das vítimas que apresentaram o número do IMEI no momento da confecção do boletim de ocorrência (BO). Esse dado é essencial para o rastreamento dos aparelhos.

Por isso, a PCPR orienta que as vítimas que ainda não informaram o IMEI podem comparecer à delegacia para complementar o BO. Para aquelas que ainda não realizaram o registro da ocorrência, a orientação é comparecer à delegacia mais próxima para formalizar o registro. O IMEI pode ser localizado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou nos dados da conta do Google ou do ios vinculada.

