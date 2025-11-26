Em depoimento, motorista nega responsabilidade por morte de policial; Veja o relato

Cascavel - Na noite de terça-feira (25), um acidente fatal durante uma perseguição policial resultou na morte do policial militar Ariel Julio Rubenich, episódio que rapidamente mobilizou as forças de segurança e gerou grande impacto entre familiares, colegas e autoridades. O motorista envolvido, identificado como Edson Ferreira da Cruz, de 33 anos, foi detido e prestou depoimento à Polícia Civil, onde descreveu o que, segundo ele, teria antecedido a fuga que terminou em tragédia. Veja o relato abaixo:

Conforme relato apresentado no boletim policial, Edson informou que havia saído para comprar refrigerantes e, durante o trajeto, consumiu cocaína dentro do veículo — decisão que, segundo ele, tomou para evitar usar a substância em casa na presença do filho menor. Ele afirmou ter se assustado ao notar a chegada repentina de uma viatura, momento em que teria acelerado e iniciado a fuga. Durante o depoimento, relatou que entrou em desespero, não percebeu a presença de outros veículos e alegou ter perdido completamente o controle da situação.

O documento oficial aponta que, além da condução sob efeito de drogas, Edson não possuía habilitação e teria desobedecido às ordens de parada, colocando em risco os policiais envolvidos na perseguição. As autoridades também registraram que, após o término da fuga, ele teria descido do carro sem resistência, embora tenha declarado que os ferimentos apresentados decorreriam de agressões durante a abordagem.