Em cinco dias, Operação Sinergia III já apreendeu quase 12 toneladas de drogas

Paraná - A Operação Sinergia III, deflagrada na segunda-feira (15), já resultou na apreensão de 11,9 toneladas de drogas com a integração das forças de segurança pública paranaenses em todo o Estado. A Operação integra a Missão Paraná II, projeto da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) que acontece nesta semana em municípios do Norte e Norte Pioneiro.

“É mais uma edição que reforça a nossa estratégia de enfrentamento ao crime, com atuações táticas e integradas entre as forças de segurança. A presença ostensiva nas ruas e as abordagens direcionadas são parte do nosso compromisso de garantir a segurança e a tranquilidade da população”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

A Operação Sinergia III ocorre nos 399 municípios do Estado com mais de 15 mil pessoas abordadas, 256 presas e conduzidas em flagrante a delegacias. Já foram fiscalizados 841 locais, apreendidos mais de 781 mil maços de cigarros e quase R$ 60 mil em espécie.

Entre as quase 12 toneladas de drogas apreendidas, estão 9,8 toneladas de maconha; 5 quilos de cocaína; 10 quilos de haxixe; e 513 unidades de drogas sintéticas. Foram cumpridas 419 ordens judiciais e apreendidos 26 veículos, além de 422 armamentos, entre armas de fogo, armas brancas e munições.

INTEGRAÇÃO NA DIVISA

Nesta sexta-feira (19), com o lançamento da etapa de Jacarezinho da Operação Sinergia III, policiais militares do Centro-Sul do Estado de São Paulo integraram as ações com as forças policiais paranaenses. “As ações conjuntas demonstram toda a integração e organização entre as secretarias de Estado em prol da segurança pública mais eficiente e duradoura”, afirma o major Pilon, do 31º Batalhão de Polícia Militar de Ourinhos (SP).