Em Cascavel, Polícia Penal passa a integrar o Conseg Mulher com cadeira de Conselheira

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (1º), Cascavel deu um passo importante no fortalecimento do protagonismo feminino e da participação comunitária na segurança pública com o lançamento do Conseg Mulher Cascavel, na Associação Comercial e Industrial (Acic). O município é o primeiro do Oeste do Paraná a aderir ao projeto, que já reúne representantes de diversas cidades do Brasil.

O grupo foi apresentado oficialmente em Cascavel com 25 conselheiras, todas mulheres ligadas às forças de segurança, entidades representativas e sociedade civil organizada. A Polícia Penal do Paraná (PPPR) será representada pela policial penal Fernanda Diemer, que passa a ocupar uma cadeira no Conselho.

O coordenador regional da PPPR em Cascavel, Thiago Correia, destacou a relevância da representatividade feminina e a importância da presença da PPPR no grupo:

“O Conseg Mulher representa uma conquista fundamental para o fortalecimento do protagonismo feminino dentro da segurança pública. Para nós, é motivo de orgulho ter a Polícia Penal representada pela policial Fernanda Diemer nesse espaço, que amplia o diálogo com a comunidade e reforça nosso compromisso com a cidadania e a defesa dos direitos da mulher”, afirmou.

Já a policial penal Fernanda Diemer ressaltou a responsabilidade de representar a instituição e o papel transformador do Conselho: