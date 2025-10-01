Home Cotidiano

CASCAVEL

Em Cascavel, Polícia Penal passa a integrar o Conseg Mulher com cadeira de Conselheira

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (1º), Cascavel deu um passo importante no fortalecimento do protagonismo feminino e da participação comunitária na segurança pública com o lançamento do Conseg Mulher Cascavel, na Associação Comercial e Industrial (Acic). O município é o primeiro do Oeste do Paraná a aderir ao projeto, que já reúne representantes de diversas cidades do Brasil.

O grupo foi apresentado oficialmente em Cascavel com 25 conselheiras, todas mulheres ligadas às forças de segurança, entidades representativas e sociedade civil organizada. A Polícia Penal do Paraná (PPPR) será representada pela policial penal Fernanda Diemer, que passa a ocupar uma cadeira no Conselho.

O coordenador regional da PPPR em Cascavel, Thiago Correia, destacou a relevância da representatividade feminina e a importância da presença da PPPR no grupo:

“O Conseg Mulher representa uma conquista fundamental para o fortalecimento do protagonismo feminino dentro da segurança pública. Para nós, é motivo de orgulho ter a Polícia Penal representada pela policial Fernanda Diemer nesse espaço, que amplia o diálogo com a comunidade e reforça nosso compromisso com a cidadania e a defesa dos direitos da mulher”, afirmou.

Já a policial penal Fernanda Diemer ressaltou a responsabilidade de representar a instituição e o papel transformador do Conselho:

“Sinto-me honrada em representar a Polícia Penal no Conseg Mulher Cascavel. Esse espaço valoriza a atuação feminina nas forças de segurança e fortalece a luta contra a violência, especialmente a violência de gênero, que ainda apresenta índices preocupantes em nossa cidade. A proposta é unir esforços entre as forças de segurança e a sociedade civil para construir estratégias conjuntas de prevenção e proteção, promovendo um ambiente mais seguro para todas as mulheres”, destacou.

O Conseg Mulher nasceu em 2022, em Curitiba, como Ala Feminina dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e, desde 2023, consolidou sua identidade com o atual nome. O movimento busca ampliar a participação das mulheres em espaços de decisão e ação comunitária, unindo forças da segurança, sociedade civil e instituições públicas em torno da cidadania e da cultura de paz.

O presidente do Conseg Cascavel, Sérgio Leonardo Gomes, enfatizou a relevância do lançamento e explicou o funcionamento do Conselho:

“O Conseg Mulher é uma ferramenta de empoderamento e conscientização. Reunimos mulheres comprometidas com a segurança pública, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil. Elas serão multiplicadoras das campanhas e projetos, levando informação e mobilização para todos os espaços da cidade. O grupo funcionará de forma colaborativa, com reuniões periódicas e ações em datas estratégicas, como o Dia Internacional da Mulher e o Outubro Rosa, mas sempre pronto para atuar diante de situações emergenciais”, explicou.

Com o lançamento, Cascavel passa a integrar uma rede estadual e nacional que fomenta o protagonismo feminino em pautas ligadas à segurança e cidadania, consolidando a participação ativa da mulher como agente de transformação social.

Fonte: Polícia Penal do Paraná

