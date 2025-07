Dono de bar é preso por tráfico de drogas no Bairro Santa Felicidade

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, em ação da equipe do Setor Antidrogas do GDE/15ª SDP Cascavel deu cumprimento, na tarde desta segunda-feira (21), a um mandado de busca e apreensão em um bar localizado na Rua Cabo Manoel Bire de Aguella, no bairro Santa Felicidade.

O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal da cidade, em razão de investigação sobre tráfico de drogas no local.

Com apoio do Núcleo de Operações com Cães da PCPR, foram realizadas buscas minuciosas no local, ocasião que em um fundo falso de uma gaveta do balcão, foram encontrados dois cigarros eletrônicos contendo, em seu interior, diversas porções de substância análoga à cocaína: 10 porções em um aparelho e 15 porções em outro. Além disso, outras duas porções da mesma substância foram encontradas no bolso do proprietário do bar.

Apreensão e prisão

Questionado, o homem assumiu a propriedade dos entorpecentes e afirmou que havia adquirido a droga no último sábado, com o objetivo de revenda. Também foram apreendidos R$ 144,00 em espécie e dois aparelhos celulares.