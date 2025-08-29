Dom Mauro teria abusado de menina de apenas três anos dentro de um Cmei

“Temos que saber o porquê esse fato só veio ao conhecimento da polícia agora, sendo que já era de conhecimento há anos”, indagou o secretário.

Hudson disse que uma das vítimas, que atualmente é padre, relatou que a Igreja católica tinha conhecimento das denúncias e que, diante disso, a Polícia vai investigar o porquê da demora para o caso vir à tona e que por isso, todos envolvidos serão ouvidos, desde as gestões passadas até a atual.

“A gente sabia que em algum momento o que tá acontecendo agora ia acontecer e alguém ia tomar ação. Eu só acho um horror a gente ter passado todos esses anos tentando entender o que aconteceu sem ter resposta nenhuma, pelo menos agora teremos uma resposta”, descreveu ela.

A reportagem do O Paraná conversou com a irmã da menina, que hoje tem 20 anos, que disse que soube nesta semana pela própria polícia que o inquérito foi reaberto, mas que existe uma sensação de alívio, já que na época o inquérito foi encerrado sem nenhuma justificativa plausível.

Em coletiva à imprensa, o secretário relatou que até o momento foram identificadas sete vítimas do padre Genivaldo e duas do arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, que faleceu em 2021, vítima do Covid-19. Uma das vítimas do falecido é uma menina de apenas três anos, ocorrida no ano de 2008 quando ela frequentava um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) no Bairro Guarujá , que era administrado por irmãs da igreja. Um inquérito sobre este caso está sendo aberto.

Cascavel - O secretário estadual de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira , esteve em Cascavel nesta quinta-feira (28) na sede do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) onde detalhou a investigação que está sendo feita pelo núcleo acerca da prisão do padre Genivaldo Oliveira dos Santos, 42 anos , preso no domingo (24) acusado por estupro de vulnerável . A investigação da “Operação Lobo em Pele de Cordeiro” está sendo conduzida pela delegada do Nucria, Thaís Regina Zanatta .

Acidente de trânsito

Sobre o padre Genivaldo – que é conhecido também como Dudu – o secretário disse que a polícia apura ainda um acidente de trânsito envolvendo o carro do padre e ainda de um jovem que tentou suicídio e que está em tratamento, devido aos abusos. O padre também mantinha uma clínica terapêutica no Edifício Formato, no centro da cidade, a Clínica Ethos, onde ele atuava como terapeuta, clínica esta em que a polícia cumpriu mandado de busca.

O atropelamento ocorreu no dia 12 de outubro de 2019 e a polícia ainda não sabe quem dirigia o carro que vitimou Luis Edimar Lima dos Santos, 30 anos, que morreu no acidente na Rua Panamá, no Bairro Periolo. O caso foi reaberto pela polícia que ouviu na tarde de ontem (28) a mãe de Luis, que disse que espera que a justiça seja feita. Além disso, o nome do vereador Sidnei Mazutti está sendo citado no caso, já que no dia do acidente ele teria tentado acobertar o caso, pedindo para que o carro fosse retirado do local antes da chegada da polícia.

O coronel relatou ainda que a maioria das vítimas era seminarista ou pessoas em situação de vulnerabilidade social que buscavam ajuda para o tratamento de drogas, mas que os abusos teriam ocorrido dentro do seminário e também na casa do padre.

O padre está detido preventivamente no ‘Cadeião’, mas será transferido para a Penitenciária de Cascavel.

Presentes

Thais Zanatta falou que das sete vítimas do padre, a mais grave delas envolve um ex-seminarista, usuário de drogas à época, que quando procurou a polícia para relatar os abusos sofridos pelo padre também relatou os abusos do arcebispo e que contou que “dentro do seminário era comum que o falecido arcebispo aliciasse seminaristas, passando a mão pelo corpo e cometendo outros atos”. Este homem tentou se matar e hoje faz tratamento contra depressão.

Outro caso confirmado é do abuso de uma adolescente que tem hoje 16 anos, mas que na época tinha 15, na paróquia da cidade de Santa Lúcia, logo após ela ter ido se confessar com o padre, mas que, no entanto, o caso mais recente ocorreu mesmo há duas semanas dentro da clínica dele. Zanatta falou ainda que o padre atraía as vítimas oferecendo dinheiro, presentes e viagens, criando uma relação de confiança e dependência, sobretudo entre adolescentes e usuários de drogas.

Investigações

Até agora, a polícia já ouviu ao todo 19 pessoas, mas outras 20 devem ser chamadas, incluindo testemunhas, declarantes, ex-seminaristas e padres que podem relatar como era a conduta dentro do seminário e indicar possíveis novas vítimas. “As investigações sobre o arcebispo ainda são superficiais, mas serão aprofundadas. Já em relação ao padre, seguimos apurando os relatos e ouvindo as testemunhas”, salientou.