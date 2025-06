Dois homens são detidos por violência doméstica em Cascavel

Cascavel e Paraná - Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Municipal de Cascavel na noite do último domingo (1º), no Bairro Cataratas, e terminou com dois homens detidos. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os agentes se depararam com uma situação de agressão envolvendo um jovem de 24 anos, que teria agredido sua namorada.

Diante do cenário, o cunhado da vítima interveio para tentar conter a situação e proteger a jovem. No entanto, durante a abordagem, os guardas constataram que o homem que prestava auxílio estava armado com uma pistola calibre 38. Diante da constatação do porte ilegal de arma de fogo, ele também foi detido.