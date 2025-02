Dois homens são baleados em residência no Bairro Brasília

FRONTEIRA Confronto termina com policial e criminoso mortos em Foz do Iguaçu

Cascavel - Um confronto armado entre equipes do Pelotão de Choque de Foz do Iguaçu e um grupo dentro de uma residência no bairro Morumbi 2 resultou na morte de um policial militar do 14º Batalhão e de um criminoso na tarde desta quinta-feira (27). Segundo informações preliminares, os agentes do Choque chegaram ao local […]