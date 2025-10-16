Cascavel e Paraná - Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (16) durante uma operação da Polícia Militar em um condomínio na região norte de Cascavel. A ação ocorreu em um imóvel localizado na Rua Barra Velha, no bairro Riviera, onde equipes da PM cumpriam mandados judiciais.

Durante a abordagem, houve troca de tiros entre os policiais e suspeitos que estavam na residência. Dois homens foram atingidos e morreram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde confirmar os óbitos.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia e pela remoção dos corpos.