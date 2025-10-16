Cascavel e Paraná - Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (16) durante uma operação da Polícia Militar em um condomínio na região norte de Cascavel. A ação ocorreu em um imóvel localizado na Rua Barra Velha, no bairro Riviera, onde equipes da PM cumpriam mandados judiciais.
Durante a abordagem, houve troca de tiros entre os policiais e suspeitos que estavam na residência. Dois homens foram atingidos e morreram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde confirmar os óbitos.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia e pela remoção dos corpos.
Operação da Polícia Militar em Cascavel
De acordo com a Polícia Militar, a operação tem como objetivo combater crimes ligados ao grupo criminoso conhecido como “Piratas do Asfalto”, suspeito de envolvimento em ataques e roubos de cargas em rodovias do Estado. As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas.
Fonte: SOT