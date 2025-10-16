Cascavel e Paraná - Na manhã desta quinta-feira (16), dois homens foram mortos durante um confronto com a Polícia Militar no Bairro Periolo, em Cascavel.

De acordo com as informações preliminares, os policiais realizavam uma operação no imóvel quando houve troca de tiros. As circunstâncias que levaram aos disparos ainda não foram esclarecidas.