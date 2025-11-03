Cascavel e Paraná - Uma jovem de 25 anos foi socorrida em estado grave na madrugada desta segunda-feira (3) após ser baleada no bairro Interlagos, zona norte de Cascavel. O caso chama a atenção pela coincidência trágica: o crime ocorreu na mesma casa da Rua Jacarepaguá onde, no sábado (1º), um homem foi morto de forma violenta a golpes de martelo e facadas.

A Polícia Militar informou que a vítima participava de uma confraternização em uma casa nos fundos do terreno, que abriga outras residências. Em determinado momento, ela teria ido até a parte da frente do imóvel e, pouco depois, foi atingida por um disparo de arma de fogo. Vestígios de sangue encontrados no local indicam que, após o tiro, a jovem ainda conseguiu retornar para o interior da casa em busca de socorro.

Com um ferimento grave que atravessou o rosto — entrando pelo queixo e saindo pelo nariz —, a mulher recebeu atendimento do Siate com apoio de um médico plantonista. Ela foi entubada no local e encaminhada em estado crítico ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), onde passaria por cirurgia de emergência.