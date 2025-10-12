Cascavel - Um motociclista foi detido na noite de sábado (11) após fugir de uma abordagem durante a Operação Lei Seca, realizada na região Norte e Central de Cascavel. A ação conjunta foi coordenada pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar do Paraná, com apoio da Guarda Municipal e da Transitar, e teve como foco o combate à embriaguez ao volante e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo informações da PM, o condutor de uma motocicleta BMW S1000 desobedeceu a ordem de parada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Pio XII, iniciando fuga em alta velocidade. Ele foi abordado apenas na BR-277, nas proximidades do viaduto da Carelli. Durante a perseguição, o motociclista levava uma passageira na garupa, colocando em risco a própria vida e a dela.

No momento da abordagem, o homem apresentava sinais claros de embriaguez e recusou o teste do etilômetro, sendo autuado conforme o artigo 306 do CTB, que tipifica o crime de dirigir sob influência de álcool. A motocicleta ainda apresentava escapamento alterado e placa levantada, além de o condutor incorrer no crime de trafegar em velocidade incompatível em via com grande aglomeração de pessoas, conforme o artigo 311 do CTB.

Resultados da Operação Lei Seca

A operação teve resultados expressivos: foram 124 autos de infração confeccionados, 96 pessoas abordadas, 72 veículos fiscalizados, duas motocicletas e quatro automóveis recolhidos, além de seis condutores inabilitados e oito veículos com licenciamento atrasado.