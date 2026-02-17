Cascavel e Paraná - Uma ocorrência registrada na madrugada desta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, terminou com um homem de 62 anos morto e outro, de 51, preso na zona rural de Cascavel. A Polícia Militar foi acionada por volta das 0h58, na Estrada São Salvador, após denúncias de disparos de arma de fogo.

No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida dentro de um barracão, com um ferimento por disparo na região do rosto. Segundo relatos, ele havia saído para verificar uma interrupção na fiação elétrica da propriedade quando foram ouvidos barulhos de luta corporal. Um vizinho afirmou ter efetuado um disparo de advertência para o alto ao perceber o confronto, com a intenção de cessar a agressão.

Detalhes do Incidente em Cascavel

O morador foi encaminhado à delegacia e acabou preso. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre .38, com cinco munições intactas e uma deflagrada. Na residência da vítima, foram localizados ainda seis cartuchos do mesmo calibre, sendo dois intactos e quatro deflagrados.