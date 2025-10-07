Dez pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no Oeste do Estado

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 10 pessoas durante uma operação deflagrada em combate ao tráfico de drogas. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (7) nas cidades de Salto do Lontra, Nova Prata do Iguaçu, Realeza e Cascavel, no Oeste.

A operação teve como objetivo cumprir 23 ordens judiciais, sendo 12 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva contra indivíduos investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), até o momento, 10 mandados de prisão preventiva foram cumpridos. As ordens judiciais tiveram como foco a prisão de indivíduos que atuavam em um intenso comércio de entorpecentes, especialmente nos municípios de Salto do Lontra e Nova Prata do Iguaçu.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas após os policiais localizarem entorpecentes em sua residência.

De acordo com o delegado André Mendes, a operação mobilizou cerca de 70 agentes de segurança pública, entre policiais civis e militares de diversas cidades do Paraná, contando também com cães de faro da PCPR.