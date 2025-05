Detento é surpreendido com entorpecentes e celulares no Pátio de Máquinas da Prefeitura

Cascavel - N manhã desta quinta-feira (15), um detento que prestava serviços no pátio de máquinas da Prefeitura de Cascavel foi encontrado com quatro celulares e porções de maconha. Após denúncias foi realizada a abordagem sobre o uso tanto aparelho quanto de drogas por presos que atuam no local.

Por causa de fuga recente de um detento, o caso ganhou atenção. Com isso os vereadores de Cascavel, Tiago Almeida e Polícia Madril junto com o Guarda Municipal Machado começaram a monitorar o homem em horários específicos. Durante as observações os agentes notaram que o preso entrou em casinha e saiu com celulares nas mãos.