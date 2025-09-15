Desaparecídos em Icaraíma: “Se ainda estiverem na região, nós vamos encontrá-los”, diz oficial da PM

Paraná - A força-tarefa que atua na busca pelos quatro homens desaparecidos em Icaraíma durante uma cobrança de dívida é a maior já realizada na região, nos últimos anos. Dezenas de policiais se revezam nas ações, incluindo equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Força Nacional.

Durante o fim de semana, as equipes estiveram empenhadas nas buscas e conseguiram colher novos indícios que devem auxiliar na investigação. Uma das equipes localizou munições de arma calibre 9 milímetros, que podem ter sido disparadas por pistola ou submetralhadora.

Além disso, foram identificadas cápsulas de outros calibres espalhadas pelo chão e marcas de tiros em galhos de árvores. Os indícios apontam que os quatro homens foram surpreendidos ainda dentro do veículo e executados a tiros por mais de uma pessoa. Em seguida, os corpos teriam sido retirados e levados para outro local.

Nos trabalhos chama a atenção o aparato tecnológico utilizado e a garra dos profissionais, que não têm hora para encerrar a jornada. Em entrevista aos jornalistas no final da tarde de ontem (14), o tenente Guilherme Schneider, da Polícia Militar Ambiental, ressaltou em pelo menos duas vezes a disposição para encontrar as vítimas. “Se esses desaparecidos ainda estiverem na região, nós vamos encontrá-los. Não vamos parar”, declarou.

A localização da Fiat Toro

Schneider deu detalhes de como a equipe da Polícia Ambiental localizou o Fiat Toro dos cobradores, na última sexta-feira. A descoberta faz parte de um trabalho contínuo, mas que agora alça a um novo rumo, devido à quantidade de novas evidências encontradas.

“Foram muitas horas de caminhada pela mata, em área de difícil acesso, algo realmente difícil”, afirmou o tenente. Reforçando o espírito de equipe, ele destacou a experiência do cabo Cleverson, morador da região, cujo conhecimento da área foi fundamental para o sucesso da etapa. Schneider também citou o esforço de um policial que optou por trabalhar mesmo em dia de folga.

Carta anônima

De acordo com o tenente, a carta anônima enviada ao pai de uma das vítimas só chegou ao conhecimento da Polícia Ambiental depois da localização do veículo. “Nós estávamos a campo, fazendo buscas. Com base na nossa experiência, notamos a existência de um bunker e começamos a cavar, até chegar ao veículo”.