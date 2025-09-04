Denúncias de abuso: NUCRIA já identificou nove vítimas do padre e quatro do bispo falecido

Até a presente data, foram realizadas 38 (trinta e oito) oitivas no âmbito do procedimento investigatório em curso, tendo sido identificadas 09 (nove) vítimas relacionadas ao investigado padre e 04 (quatro) vítimas relacionadas ao falecido bispo Dom Mauro .

Cascavel - A Polícia Civil do Estado do Paraná , por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, informa sobre o andamento das investigações do inquérito policial que apura supostos crimes praticados por padre contra crianças e adolescentes.

As diligências investigatórias prosseguem em andamento regular, considerando que ainda há número não determinado de pessoas que necessitam ser ouvidas pela autoridade policial para completa elucidação dos fatos. O interrogatório do investigado ainda não possui data agendada, sendo que será realizado no momento processual oportuno, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Durante o procedimento investigatório, foi apurado que a Igreja Católica, através da Cúria de Cascavel, contratou advogado para prestar assistência aos padres ouvidos na condição de testemunhas. Os referidos padres informaram, em seus depoimentos, que não foram eles próprios que contrataram a representação legal. A autoridade policial avalia que tal conduta possa ter sido empregada como forma de captar elementos de investigação que corre sob segredo de justiça, bem como possível intimidação às testemunhas por eventual represália no âmbito da instituição religiosa.

Em razão da natureza dos crimes investigados e da necessidade de preservação das vítimas, bem como da integridade do procedimento investigatório, informações adicionais somente serão divulgadas quando não comprometerem o regular andamento das investigações. A população pode colaborar com as investigações através dos canais oficiais da Polícia Civil, sendo garantido o sigilo das informações prestadas.

Fonte: Polícia Civil/NUCRIA