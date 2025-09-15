Denunciada por matar a própria filha para ficar com a guarda do neto será julgada nesta semana 

Paraná - Acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, o julgamento da mulher acusada de ter matado a própria filha, no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2007 e foi motivado pelo desejo da avó de ficar com a guarda do neto – mãe e filha disputavam judicialmente a guarda da criança.

A denunciada ficou foragida por 17 anos e o caso ganhou repercussão nacional após a história ser noticiada em um programa de televisão que trata de fugitivos do Judiciário. O júri estava inicialmente previsto para ocorrer no mês de agosto, mas foi reagendado. Ela será julgada pelo Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul, em sessão prevista para começar às 9 horas.

Relembre o caso

De acordo com as apurações do caso, a denunciada e o então companheiro – este já condenado a 21 anos de prisão pela participação no crime – foram até a casa da vítima, almoçaram com ela e depois cometeram o crime de homicídio. A mulher foi morta por asfixia, com um fio elétrico. Os dois ainda esconderam o corpo embaixo da cama, sendo encontrado somente dois dias depois. A vítima deixou dois filhos, um menino e uma menina, de 5 anos e 9 meses na época.