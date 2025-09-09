Delegacia do Adolescente investiga vídeo com cenas impróprias envolvendo seis menores em Cascavel

Cascavel - Na última semana um vídeo envolvendo seis adolescentes em atos sexuais tem circulado nas redes sociais. O fato teria ocorrido dentro de um ônibus nas proximidades do Ecopark Morumbi, em Cascavel.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que por meio Delegacia do Adolescente, investiga o caso.

Nesta terça-feira (9) a Polícia Civil divulgou uma nota sobre o caso, ressaltando que armazenar, compartilhar ou divulgar conteúdos de sexo ou nudez que envolvam crianças ou adolescentes configura crime. Confira a nota abaixo: