Delegacia do Adolescente investiga vídeo com cenas impróprias envolvendo seis menores em Cascavel

Cascavel - Na última semana um vídeo envolvendo seis adolescentes em atos sexuais tem circulado nas redes sociais. O fato teria ocorrido dentro de um ônibus nas proximidades do Ecopark Morumbi, em Cascavel.
O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que por meio Delegacia do Adolescente, investiga o caso.
Nesta terça-feira (9) a Polícia Civil divulgou uma nota sobre o caso, ressaltando que armazenar, compartilhar ou divulgar conteúdos de sexo ou nudez que envolvam crianças ou adolescentes configura crime. Confira a nota abaixo:
A Polícia Civil do Paraná por meio Delegacia do Adolescente de Cascavel informa que está apurando a ocorrência da divulgação de um vídeo com cenas impróprias envolvendo adolescentes.
Considerando que todos os envolvidos possuem menos de 18 anos, e visando preservar a imagem e a integridade dos adolescentes, não serão repassados maiores detalhes. Ressalta-se que, por determinação legal, todos os procedimentos judiciais e policiais envolvendo crianças e adolescentes tramitam sob sigilo.
A Polícia Civil reforça ainda que armazenar, compartilhar ou divulgar conteúdos de sexo ou nudez que envolvam crianças ou adolescentes configura crime, sujeito a responsabilização criminal, conforme a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).