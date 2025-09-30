Crime brutal choca Cascavel com descoberta de corpo enterrado em área rural

Cascavel e Paraná - Um crime violento abalou a cidade de Cascavel na madrugada desta terça-feira (30). O corpo de José Fábio Scheffer de Castilho, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa nas proximidades da Cachoeira da Plantar, na estrada Rio da Paz, região sul da cidade. A Polícia Militar foi acionada após um amigo relatar o desaparecimento de José e de seu veículo.

As investigações tiveram início ainda na noite de segunda-feira (29), quando vizinhos informaram ter escutado gritos de socorro vindos da chácara onde a vítima morava. No local, os policiais encontraram a carteira de José e passaram a interrogar os inquilinos. Um deles acabou confessando o crime, alegando ter reagido a uma suposta tentativa de assédio. Conforme o depoimento, ele agrediu José com um golpe na cabeça e, em seguida, desferiu pelo menos cinco facadas.

Após o homicídio, o suspeito colocou o corpo no veículo da vítima, um Space Fox, e o levou até a zona rural, onde o enterrou em uma cova rasa. Posteriormente, o carro foi vendido em Santa Tereza do Oeste. Durante a localização do cadáver, os policiais perceberam que parte da perna ainda estava exposta, o que ajudou na identificação imediata.